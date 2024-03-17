Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»

В «Реале» недовольны тем, как нападающий Винисиус Жуниор ведёт себя на футбольном поле. Бразилец часто сталкивается с оскорблениями фанатов, но враждебному отношению к игроку способствует его провокационное поведение.

В «Реале» обеспокоены не только поведением Винисиуса, но и тем, как бразилец отреагирует на приход в команду Килиана Мбаппе. В настоящий момент Винисиус является «королём в атаке», но на фоне Мбаппе ему придётся довольствоваться второстепенно ролью. В мадридском клубе не знают, как на такой расклад бразилец отреагирует эмоционально.

Если взаимопонимания между Винисиусом и Мбаппе не будет, бразилец может уйти из «Реала». Об этом пишет испанское издание Sport.

Стоит сказать, что о летнем трансфере Килиана Мбаппе в «Реал» официально пока объявлено не было.

В «Реале» недовольны Винисиусом – раскрыты подробности

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