«Реал» нашёл нового полузащитника

Полузащитник аргентинского «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно попал в сферу интересов еще одного испанского гранда. Как сообщается на страницах Todofichajes, заполучить 16-летнего футболиста в свои ряды хочет мадридский «Реал». «Сливочные» планируют подписать его в следующем году.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к Мастантуоно со стороны еще одного представителя Ла Лиги. Оформить трансфер полузащитника хотела бы каталонская «Барселона».

Франко находится в системе «Ривер Плейт» с 2019 года. В текущем сезоне хавбек сыграл восемь матчей во всех турнирах и забил один мяч. Трудовой договор игрока рассчитан до лета 2025 года.