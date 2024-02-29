«Барселона» может купить аргентинского полузащитника

16-летний полузащитник Франко Мастантуоно, права на которого принадлежат аргентинскому «Ривер Плейт», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как стало известно журналистам Sport.es, заинтересованность в трансфере игрока проявляет каталонская «Барселона».

Сумма отступных за трансфер перспективного футболиста составляет 25 миллионов евро. Франко способен сыграть в центре полузащиты и на правом фланге нападения.

Мастантуоно находится в системе «Ривер Плейт» с 2019 года. В этом сезоне он сыграл восемь поединков во всех турнирах и забил один гол. Трудовой договор игрока рассчитан до лета 2025 года.