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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лион» завершает подписание Абнера

11 Марта 2024 • 15:23 Комментировать
Тулуза
...
Лион
15.03 23:00

«Лион» достиг договорённости о подписании контракта защитником «Бетиса» Абнером. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бразильский футболист присоединится к французскому клубу грядущим летом.

В текущем сезоне Абнер провёл за «Бетис» 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 7 миллионов евро.

Отметим, что на сегодняшний день «Лион» занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко в 25 проведённых матчах. «Бетис», в свою очередь, идёт седьмым в испанской Ла Лиге.

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