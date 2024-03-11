«Лион» завершает подписание Абнера

«Лион» достиг договорённости о подписании контракта защитником «Бетиса» Абнером. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бразильский футболист присоединится к французскому клубу грядущим летом.

В текущем сезоне Абнер провёл за «Бетис» 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 7 миллионов евро.

Отметим, что на сегодняшний день «Лион» занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко в 25 проведённых матчах. «Бетис», в свою очередь, идёт седьмым в испанской Ла Лиге.