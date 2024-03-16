«Лион» добыл волевую победу в матче с «Тулузой»

26-й тур чемпионата Франции открыло драматичное противостояние «Тулузы» и «Лиона». На 33-й минуте Корентен Толиссо зарядил в штангу, а Александр Ляказетт попал - 0:1. Уоррен Каманзи создал момент для партнера, и Тийс Даллинга легко поразил пустую часть ворот. Прошло пять минут, и Венсан Сьерро с пенальти вывел «Тулузу» вперед (2:1). На 77-й минуте Райан Шерки сравнял счет, а на 81-й навесил с корнера на голову Джека О'Брайана, который вырвал для гостей победу - 2:3.

«Лион» остается 10-м, но опережает соперника - соседа по таблице уже на пять очков.