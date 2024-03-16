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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» добыл волевую победу в матче с «Тулузой»

16 Марта 2024 • 00:56 Комментировать
Тулуза
2:3
Лион
окончен

26-й тур чемпионата Франции открыло драматичное противостояние «Тулузы» и «Лиона». На 33-й минуте Корентен Толиссо зарядил в штангу, а Александр Ляказетт попал - 0:1. Уоррен Каманзи создал момент для партнера, и Тийс Даллинга легко поразил пустую часть ворот. Прошло пять минут, и Венсан Сьерро с пенальти вывел «Тулузу» вперед (2:1). На 77-й минуте Райан Шерки сравнял счет, а на 81-й навесил с корнера на голову Джека О'Брайана, который вырвал для гостей победу - 2:3.

«Лион» остается 10-м, но опережает соперника - соседа по таблице уже на пять очков.

Протокол игры  
Тулуза2:3Лион
  33'Ляказетт Александр (0:1)
(1:1) Даллинга Тийс54'  
(2:1) Сьерро Венсан59'  
  77'Шерки Райан (2:2)
  81'О'Брайан Джек (2:3)
Рестес ГийомКоста ЛоганНиколайсен РасмусМависса КристианКаманзи Уоррен 78' (Деслер Миккел ( 78') Суасо ГабриэльДоннум Арон  45' 69' (Кассерес Кристиан ( 69') Спирингс Стейн  43' 69' (Магри Франк ( 69') Сьерро Венсан 89' (Абухляль Закария ( 89') Гбоо Янн 89' (Бабика Шави ( 89') Даллинга Тийс
Запасные: Домингес АлексСкюття НаатанКебен КевинХелаберт Сесар
Лопеш АнтониМата Клинтон  45'О'Брайан ДжекЧалета-Цар ДуеТальяфико НиколасКакере МаксансМатич НеманьяТолиссо Корентен  37' 73' (Бальде Мама ( 73') Нуама Эрнест 73' (Фофана Малик ( 73') Ляказетт Александр 46' (Орбан Гифт ( 46') Мэйтленд-Найлс Эйнсли 66' (Шерки Райан ( 66')
Запасные: АдриэлсонМилагрес ЭнрикеПерри ЛукасЛепнан ЙоаннДиавара МамадуII
15 марта. Стадион "Мунисипал".

 

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