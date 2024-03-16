«Лион» добыл волевую победу в матче с «Тулузой»

26-й тур чемпионата Франции открыло драматичное противостояние «Тулузы» и «Лиона». На 33-й минуте Корентен Толиссо зарядил в штангу, а Александр Ляказетт попал - 0:1. Уоррен Каманзи создал момент для партнера, и Тийс Даллинга легко поразил пустую часть ворот. Прошло пять минут, и Венсан Сьерро с пенальти вывел «Тулузу» вперед (2:1). На 77-й минуте Райан Шерки сравнял счет, а на 81-й навесил с корнера на голову Джека О'Брайана, который вырвал для гостей победу - 2:3.
«Лион» остается 10-м, но опережает соперника - соседа по таблице уже на пять очков.
Протокол игры
|33'Ляказетт Александр (0:1)
|(1:1) Даллинга Тийс54'
|(2:1) Сьерро Венсан59'
|77'Шерки Райан (2:2)
|81'О'Брайан Джек (2:3)
Рестес Гийом•Коста Логан•Николайсен Расмус•Мависса Кристиан•Каманзи Уоррен78' (Деслер Миккел (78') •Суасо Габриэль•Доннум Арон 45'69' (Кассерес Кристиан (69') •Спирингс Стейн 43'69' (Магри Франк (69') •Сьерро Венсан89' (Абухляль Закария (89') •Гбоо Янн89' (Бабика Шави (89') •Даллинга Тийс
Запасные: Домингес Алекс•Скюття Наатан•Кебен Кевин•Хелаберт Сесар
Лопеш Антони•Мата Клинтон• 45'О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе•Тальяфико Николас•Какере Максанс•Матич Неманья•Толиссо Корентен 37'73' (Бальде Мама (73') •Нуама Эрнест73' (Фофана Малик (73') •Ляказетт Александр46' (Орбан Гифт (46') •Мэйтленд-Найлс Эйнсли66' (Шерки Райан (66')
15 марта. Стадион "Мунисипал".
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