Вечером пятницы в чемпионате ОАЭ Андрес Иньеста провёл свой 1000-й по счёту матч в карьере. Об этом сообщает официальный сайт его бывшего клуба, «Барселоны».

Напомним, сейчас Иньеста выступает за клуб «Эмирейтс» из города Рас-эль-Хайма. В новый клуб Андрес перешёл в прошлом году. С 2018 по 2023 годы Иньеста выступал в Японии, где защищал цвета «Виссел Кобе», а до этого на протяжении 16 лет профессиональной взрослой карьеры играл за свой родной клуб – «Барселону».

723 своих матча в профессиональном футболе Иньеста провёл в составе «Барсы», за «Виссел Кобе» Андрес вышел на поле в 134 матчах, 131 раз Андрес сыграл за сборную Испании и 12 – за «Эмирейтс».