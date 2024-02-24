Модрич получил первое предложение - назван клуб

Звездный полузащитник Лука Модрич близок к уходу из мадридского «Реала» по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Sata24, 38-летний хавбек получил первое конкретное предложение от другого клуба.

По данным источника, с Модричем связался президент загребского «Динамо» Мирко Баришич. Руководитель предложил сотрудничество полузащитнику. Лука пока не дал окончательного ответа загребской стороне.

Напомним, что Модрич являлся игроком «Динамо» с 2002 по 2008 год. Срок действующего контракта хорвата с «королевским» клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

Назван возможный клуб Модрича после «Реала»