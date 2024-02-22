Назван возможный клуб Модрича после «Реала»

38-летний полузащитник Лука Модрич с большой долей вероятности покинет мадридский «Реал» в конце текущего сезона. Хорват лишился места в стартовом составе команды, а его контракт истекает в июне.

По данным Todofichajes, Лука имеет варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и МЛС. Хавбек больше склоняется к переезду в США, где интерес к нему давно проявляет «Интер Майами». Сделка может быть оформлена по окончании сезона-2023/2024.

Лука является футболистом «Реала» с лета 2012 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в десять миллионов евро.

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