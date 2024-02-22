Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подписал с командой новый контракт, который рассчитан до 2026 года. Об этом «красная фурия» официально объявила на своём сайте.

Напомним, де ла Фуэнте возглавил национальную сборную Испании в 2022 году после того, как Луис Энрике покинул пост наставника команды. За отработанный период Луис смог вывести команду в групповой этап чемпионата Европы, который состоится ближайшим летом в Германии.

Ранее де ла Фуэнте возглавлял молодёжную сборную Испании. Благодаря заслугам в работе с юниорами, тренер получил возможность руководить основной командой.