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Тарханов предположил, кто может возглавить «Барселону» после ухода Хави эксклюзив

31 Января 2024 • 20:25 Комментировать

Бывший главный тренер ЦСКА и других команд РПЛ Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о том, кто сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«Им нужен «барселоновский» человек. Чтобы он понимал философию команды, потому что не каждый тренер может создать ту игру, в которую играет эта команда.

Например? Хаби Алонсо из «Байера» хорошую команду создал, мне нравится, как команда играет под его руководством. Есть ещё в Англии Роберто де Дзерби, тоже интересная кандидатура. Нужны те специалисты, которые создадут игру», — сказал Тарханов.

Напомним, Хави сообщил, что доработает с «Барселоной» до конца сезона и уйдёт в отставку.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Александр Тарханов Хаби Алонсо Роберто де Дзерби ещё теги
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