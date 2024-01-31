Бывший главный тренер ЦСКА и других команд РПЛ Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о том, кто сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«Им нужен «барселоновский» человек. Чтобы он понимал философию команды, потому что не каждый тренер может создать ту игру, в которую играет эта команда.

Например? Хаби Алонсо из «Байера» хорошую команду создал, мне нравится, как команда играет под его руководством. Есть ещё в Англии Роберто де Дзерби, тоже интересная кандидатура. Нужны те специалисты, которые создадут игру», — сказал Тарханов.

Напомним, Хави сообщил, что доработает с «Барселоной» до конца сезона и уйдёт в отставку.