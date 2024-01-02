Диего Коста стал свободным агентом

У знаменитого испано-бразильского форварда Диего Косты закончился его контракт с бразильским «Ботафого». Теперь он – свободный агент, гласит портал Transfermarkt.

Напомним, что Коста провёл в «Ботафого» последние полгода карьеры. За это время он сыграл 13 матчей в бразильской Серии А, забил три гола и заработал семь жёлтых карточек.

Сейчас Косте 35 лет. До перехода в «Ботафого» он был игроком клуба АПЛ, «Вулверхэмптона» на протяжении одного сезона. До прихода в стан «волков» был игроком мадридского «Атлетико», лондонского «Челси», «Райо Вальекано» и других клубов.

Стоимость опытного форварда Transfermarkt оценивает в 1,6 млн евро. Осенью сообщалось, что Коста может вернуться в Европу.