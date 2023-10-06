Диего Коста может перейти в испанский клуб

Опытный испанский нападающий Диего Коста, ныне выступающий в чемпионате Бразилии за «Ботафого», может вернуться в чемпионат Испании. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах 34-летнего бомбардира заинтересован «Райо Вальекано». Клуб намерен подписать Косту в январское трансферное окно, когда игрок станет свободным агентом. Действующее соглашение форварда с «Ботафого» рассчитано до конца декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Диего провел шесть поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча. В Европе испанец известен по выступлениям за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».