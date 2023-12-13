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​Президент «Атлетико» высказался о будущем Гризманна и ещё двух игроков

13 Декабря 2023 • 18:36 Комментировать

Энрике Сересо, который занимает пост президента «Атлетико», высказался о будущем нескольких футболистов.

«Я не думаю, что мы приближаемся к заключению нового контракта с Гризманном. Но наверняка он будет готов продлить контракт, если придётся», - слова Сересо приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«Контракты Коке и Эрмосо истекают в июне? Мы ведём переговоры – время ещё есть», - сказал президент мадридского клуба.

Отметим, что действующее трудовое соглашение Антуана Гризманна с «Атлетико» рассчитано до середины 2026 года. В нынешнем сезоне француз провёл за мадридцев 20 матчей, в которых забил 13 голов.

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Атлетико Мадрид Энрике Сересо Антуан Гризманн Хорхе Коке Марио Эрмосо ещё теги
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