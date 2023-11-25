Ван дер Ваарт назвал защитника, из-за которого сходил с ума Роналду

Экс-полузащитник сборной Нидерландов и мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт высказался о бывшем одноклубнике Ройстоне Дренте.

«Дренте – лучший левый защитник в истории Нидерландов. Он очень любил играть против Криштиану Роналду во время тренировок. КриРо сходил с ума из-за него. Дренте был очень быстрым и техничным в то время», - передает слова Рафаэля AS.

Напомним, что Дренте защищал цвета «королевского» клуба с 2007 по 2012 год. Вместе с мадридским «Реалом» Ройстон становился чемпионом Испании и обладателем суперкубка страны. В 2013 году нидерландец отметился выступлениями за «Аланию».