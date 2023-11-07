​Президент «Атлетико»: «Симеоне будет тренировать «Атлетико» покуда сам будет хотеть»

В декабре исполнятся двенадцать лет с момента, как Диего Симеоне возглавил мадридский «Атлетико», и один из самых долгих альянсов в современном футболе, судя по всему, будет продлен. Об этом заявил президен клуба Энрике Сересо - по его словам, Симеоне волен оставаться у руля «Атлетико» покуда сам будет желать того.

- Вскоре то, чего мы все хотим, станет реальностью. Мы практически договорились. Диего Симеоне останется тренером клуба покуда сам будет того желать. Такой тренер, как он, имеет право на привилегии, - цитирует слова Сересо итальянское новостное агентство ITASportPress.