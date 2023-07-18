Как сообщает издание Marca, в ближайшие несколько часов Джонатан Бамба будет официально объявлен, как новый игрок испанской «Сельты».

В понедельник, 17 июля, франко-ивуарийский вингер приземлился в Алгарве, чтобы присоединиться к команде для предсезонной подготовки.

В Лиге 1 Бамба провёл 225 матчей, забив в общей сложности 38 голов. В прошлом сезоне он сыграл за «Лилль» 34 раза и провёл на поле в общей сложности 2789 минут, забив шесть голов.

На протяжении своей карьеры игрок защищал цвета «Сент-Этьена», «Парижа», «Сент-Трюйдена», «Анже» и, как уже говорилось ранее, «Лилля». Ла Лига станет новой главой в биографии спортсмена.