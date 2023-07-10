​Стало известно, где будет играть Мбаппе в новом сезоне

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал ближе к смене клубной прописки. Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон в своей программе на канале в YouTube, в «Реале» считают, что конец переговоров по трансферу Мбаппе не за горами. Сделка может быть оформлена на текущей или на следующей неделе.

Таким образом, сезон 2023/2024 Килиан Мбаппе наверняка проведёт в «Реале». При этом ранее игрок говорил о желании остаться ещё на год в «ПСЖ». Его контракт рассчитан как раз до конца июня 2024 года. В парижском клубе вскоре заявили, что Мбаппе останется в команде только при условии продления трудового соглашения. Килиану такой вариант, очевидно, не подходит.

​Угрозы не сработали: Мбаппе не надумал продлевать контракт с «ПСЖ»