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​Стало известно, где будет играть Мбаппе в новом сезоне

10 Июля 2023 • 15:25 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал ближе к смене клубной прописки. Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон в своей программе на канале в YouTube, в «Реале» считают, что конец переговоров по трансферу Мбаппе не за горами. Сделка может быть оформлена на текущей или на следующей неделе.

Таким образом, сезон 2023/2024 Килиан Мбаппе наверняка проведёт в «Реале». При этом ранее игрок говорил о желании остаться ещё на год в «ПСЖ». Его контракт рассчитан как раз до конца июня 2024 года. В парижском клубе вскоре заявили, что Мбаппе останется в команде только при условии продления трудового соглашения. Килиану такой вариант, очевидно, не подходит.

​Угрозы не сработали: Мбаппе не надумал продлевать контракт с «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
10 Июля 2023 в 15:31
Знаем одно - играть будет в Футбол.
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