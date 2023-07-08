​В «ПСЖ» считают, что Мбаппе изменил стратегию из-за Бензема

Килиан Мбаппе недавно заявил, что не собирается активировать опцию продления контракта с «ПСЖ». Как сообщает Marca, в парижском клубе считают, что Мбаппе изменил свою стратегию из-за ухода из «Реала» Карима Бензема. Когда все считали, что Бензема останется в Мадриде ещё на сезон, переговоры «ПСЖ» с окружением Мбаппе о возможности пролонгации договора шли в правильном русле. Но затем всё резко изменилось.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе будет продан этим летом, если в ближайшие недели он не продлит контракт. В Париже не допускают вариант, при котором звёздный форвард уйдёт через год бесплатно.

Угрозы не сработали: Мбаппе не надумал продлевать контракт с «ПСЖ»