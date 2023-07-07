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Только один клуб может подписать Мбаппе

07 Июля 2023 • 17:41 Комментировать

В летнее трансферное окно Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ». Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, единственным клубом, куда Мбаппе может перейти этим летом, является «Реал». Более того, только «сливочные» могут позволить себе подписание Килиана с финансовой точки зрения.

В «Реале» понимают, что сумма трансфера Мбаппе превысит 200 миллионов евро с учётом всех бонусов и комиссий.

Источник отмечает, что «Реал» и «ПСЖ» пока не контактировали по трансферу Мбаппе. При этом мадридцы уже общаются с представителями 24-летнего игрока.

Стало известно, как Мбаппе отреагировал на ультиматум «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» публично озвучил ультиматум для Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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