«Атлетик» повесил ценник на вратаря Симона

Голкипер «Атлетика» Бильбао Унай Симон может покинуть клуб в летнее трансферное окно, если за него предложат хорошие деньги. Как сообщается на страницах Todofichajes, руководство баскского коллектива оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Заинтересованность в услугах голкипера проявляет миланский «Интер», который рассматривает кандидатуру Симона на место Андре Онана. Африканца планирует подписать «Манчестер Юнайтед».

Унай провел в прошлом сезоне чемпионата Испании 31 поединок, в которых пропустил 37 мячей. В 11 играх вратарь сохранил свои владения в неприкосновенности.