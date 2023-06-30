Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» повесил ценник на вратаря Симона

30 Июня 2023 • 20:40 Комментировать

Голкипер «Атлетика» Бильбао Унай Симон может покинуть клуб в летнее трансферное окно, если за него предложат хорошие деньги. Как сообщается на страницах Todofichajes, руководство баскского коллектива оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Заинтересованность в услугах голкипера проявляет миланский «Интер», который рассматривает кандидатуру Симона на место Андре Онана. Африканца планирует подписать «Манчестер Юнайтед».

Унай провел в прошлом сезоне чемпионата Испании 31 поединок, в которых пропустил 37 мячей. В 11 играх вратарь сохранил свои владения в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетик Бильбао Унай Симон трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Интер» выбыл из борьбы за Аспиликуэту
21:55 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» продлил контракт с 36-летним Раулем Гарсией официально
21:43 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги близок к подписанию Аспиликуэты
21:28 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон стал игроком «Челси» официально
21:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов не отдавать Гюлера в аренду, если подпишет его этим летом
21:12 · Испания. Ла Лига
Кондогбия попрощался с мадридским «Атлетико»
20:40 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» повесил ценник на вратаря Симона
20:18 · Испания. Ла Лига
«Севилья» выставила всех игроков на трансфер 1
20:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» расторгла контракт с Юмтити официально
19:54 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» вернётся к старой эмблеме
19:36 · Испания. Ла Лига
Бэйл получил награду от принца Уильяма
18:34 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Спартака» Иосифов покинул «Вильярреал» 1 официально
17:42 · Испания. Ла Лига
​Луис Энрике выбрал топ-новичка для «ПСЖ»
16:52 · Англия. Премьер-лига
​Агент опроверг слухи трансфере Кукурельи в «Атлетико»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Малком должен испанской налоговой 820 тысяч евро
Все новости
Рекомендуем