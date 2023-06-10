Экс-игрок «ПСЖ» Эррера рассказал, как относится к Месси

Хавбек «Атлетика» Бильбао Андер Эррера поделился мнением о своем экс-одноклубнике по «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Когда мы играли за одну команду, Лео превзошел все мои ожидания. Я восхищался игрой Месси. Он прирожденный победитель, всегда старался быть лучшим. У него очень серьезный подход к делу. Без такого отношения нельзя выиграть семь «Золотых мячей», - передает слова Эрреры Tyc Sports.

Напомним, что неделю назад было объявлено об уходе Месси из «ПСЖ» на правах свободного агента. Цвета парижского гранда аргентинец защищал с лета 2021 года. Несколько дней назад стало известно, что нападающий продолжит карьеру в «Интер Майами».