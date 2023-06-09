Руководство «Атлетико» вычислило и «забанило» троих хулиганов, повесивших на мост куклу Винисиуса

Руководство мадридского «Атлетико» объявило о том, что оно «вычислило» и наказало должным образом троих хулиганов, которые отметились расисткой выходкой накануне матча с «Реалом» минувшей зимой. Молодые люди изготовили и повесили на один из мостов вблизи стадиона куклу, изображавшую Винисиуса.

А в свете проблем, которые создаются в Испании из-за цвета кожи игрока, это выглядит большим нарушением. Руководство «Атлетико» приложило немало усилий, чтобы выяснить, кто именно так подставил клуб, и это удалось. Теперь клуб лишил виновников инцидента членства в «Атлетико» на неопределенное время.

А это подразумевает и невозможность посещать игры команды.