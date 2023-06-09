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Чемпионат Испании. Ла Лига

Руководство «Атлетико» вычислило и «забанило» троих хулиганов, повесивших на мост куклу Винисиуса

09 Июня 2023 • 05:28 Комментировать

Руководство мадридского «Атлетико» объявило о том, что оно «вычислило» и наказало должным образом троих хулиганов, которые отметились расисткой выходкой накануне матча с «Реалом» минувшей зимой. Молодые люди изготовили и повесили на один из мостов вблизи стадиона куклу, изображавшую Винисиуса.

А в свете проблем, которые создаются в Испании из-за цвета кожи игрока, это выглядит большим нарушением. Руководство «Атлетико» приложило немало усилий, чтобы выяснить, кто именно так подставил клуб, и это удалось. Теперь клуб лишил виновников инцидента членства в «Атлетико» на неопределенное время.

А это подразумевает и невозможность посещать игры команды. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Винисиус Жуниор
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05:28 · Испания. Ла Лига
Руководство «Атлетико» вычислило и «забанило» троих хулиганов, повесивших на мост куклу Винисиуса
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