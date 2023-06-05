Источник: Модрич выбрал Саудовскую Аравию

Противоречивые сведения поступают из Испании касательно будущего Луки Модрича - если несколько дней назад источник сообщил о том, что хорватский полузащитник решил провести еще один сезон в «Реале», то сейчас OkDiario сообщает об обратном. Модрич подпишет трехлетний контракт, который позволит ему получить еще 120 миллионов евро.

Как уточняет издание, Модрич надеется, что нагрузки в саудовском первенстве будут поменьше, чем в испанском, и, в то же время, он сможет получать игровую практику для выступлений за сборную Хорватии, ведь Лука твердо намерен провести еще как минимум один крупный турнир, Евро-2024.