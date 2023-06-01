Модрич выбрал между «Реалом» и Саудовской Аравией

Полузащитник Лука Модрич определился, где проведет следующий сезон. Как сообщают журналисты Cadena Ser, 37-летний футболист отказался от варианта в Саудовской Аравии и хочет продлить контракт с мадридским «Реалом» до лета 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что один из саудовских клубов предложил звездному хорвату трехлетнее трудовое соглашение с окладом 40 миллионов евро за сезон.

Лука перешел в «Реал» в августе 2012 года. Его трудовое соглашение истекает в конце текущего месяца.

В сезоне-2022/2023 полузащитник провел 32 поединка в Ла Лиге, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.