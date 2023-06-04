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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар может завершить карьеру после ухода из «Реала»

04 Июня 2023 • 09:19 Комментировать

Накануне стало известно об уходе полузащитника Эдена Азара из мадридского «Реала». Стороны договорились о досрочном расторжении трудового соглашения.

Как сообщает посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, бельгийский футболист подумывает над тем, чтобы завершить игровую карьеру, если не найдет достойного варианта.

Азар выступал за «королевский» клуб с 2019 года. Бельгиец перешел в «Реал» из лондонского «Челси».

В сезоне-2022/2023 чемпионата Испании 32-летний полузащитник провел всего шесть поединков, записав на свой счет лишь одну результативную передачу.

«Реал» хочет обменять Азара на звёздного нападающего АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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