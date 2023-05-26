«Реал» хочет обменять Азара на звёздного нападающего АПЛ

Мадридский «Реал» всерьез рассматривает кандидатуру нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в качестве усиления атакующей линии. На острие атаки «сливочных» англичанин может сменить француза Карима Бензема, для которого следующий сезон, скорее всего, станет последним на «Сантьяго Бернабеу».

Испанский гранд не хочет платить полную сумму за Кейна, трансфер которого оценивается в 90 миллионов евро. «Реал» хочет включит в сделку бельгийского полузащитника Эдена Азара, не сумевшего проявить себя в Мадриде.

Кейн является одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона АПЛ. На счету форварда 28 голов в 37 поединках.

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