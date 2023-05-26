Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» хочет обменять Азара на звёздного нападающего АПЛ

26 Мая 2023 • 10:49 Комментировать

Мадридский «Реал» всерьез рассматривает кандидатуру нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в качестве усиления атакующей линии. На острие атаки «сливочных» англичанин может сменить француза Карима Бензема, для которого следующий сезон, скорее всего, станет последним на «Сантьяго Бернабеу».

Испанский гранд не хочет платить полную сумму за Кейна, трансфер которого оценивается в 90 миллионов евро. «Реал» хочет включит в сделку бельгийского полузащитника Эдена Азара, не сумевшего проявить себя в Мадриде.

Кейн является одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона АПЛ. На счету форварда 28 голов в 37 поединках.

Звезда «ПСЖ» хочет перейти в «Реал»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Эден Азар Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
11:01 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» Чуквуэмека: «Нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Ужасный футболист, худший трансфер в истории»: фанаты «Челси» в бешенстве от игры Мудрика
10:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У меня есть хорошее предчувствие насчёт того, что Рэшфорд продлит контракт»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и два гранда АПЛ сразятся за Павара
10:37 · Англия. Премьер-лига
Хави попросил «Барселону» любой ценой подписать правого защитника
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» надеется, что отсутствие места в основе «Манчестер Сити» подтолкнёт Альвареса к уходу
10:06 · Англия. Премьер-лига
Артета ведёт переговоры с «Арсеналом» о новом контракте
09:51 · Англия. Премьер-лига
Райс – главная трансферная цель «Баварии» в полузащиту
09:45 · Англия. Премьер-лига
Кейлор Навас может перейти в топ-клуб АПЛ 1
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на бельгийского полузащитника
07:13 · Англия. Премьер-лига
Холанн высказался о своей результативности в «Манчестер Сити»
07:09 · Англия. Премьер-лига
Холанн оценил уровень футбола в АПЛ
03:28 · Англия. Премьер-лига
​Хассельбайнк: «Манчестер Юнайтед» не хватает девятого номера»
03:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потерпел 22 поражения в сезоне - такого не было с 1979 года
03:00 · Англия. Премьер-лига
Сон Хынмин «засветился» в новом фильме про «Человека-паука»
Все новости
Рекомендуем