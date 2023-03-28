Фати может сменить «Барселону» на мадридский клуб

20-летний нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может сменить команду в летнее трансферное окно. По сообщениям Todofichajes, у форварда есть вариант продолжения карьеры в другом испанском топ-клубе.

В услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». В стане «матрасников» рассматривают Фати в качестве альтернативы бельгийцу Яннику Карраско. Сумма потенциального трансфера Ансу оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Ла Лиги форвард провел 24 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с каталонским грандом рассчитан до середины 2027 года.