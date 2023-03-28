Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выдвинула важное условие Месси

28 Марта 2023 • 12:39 Комментировать

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении нападающего Лионеля Месси, но есть одна проблема. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Адриан Санчес, загвоздка заключается в правилах финансового фэйр-плей.

По данным журналиста, руководство клуба дало понять 35-летнему аргентинцу, что может вернуть его только при условии существенного уменьшения заработной платы. Если Месси пойдет на условия «Барселоны», то трансфер с большой долей вероятности состоится.

Лионель - воспитанник академии «сине-гранатовых». Летом 2021 года он покинул клуб и перешел в «ПСЖ». Контракт с парижанами истекает по завершении нынешнего сезона.

Только один клуб сделал предложение Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
13:20 · Италия. Серия А
Диас выбирает между «Реалом» и «Миланом»
13:00 · Англия. Премьер-лига
В борьбе за Вейгу появился фаворит
12:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет жёстко урезать зарплату Бускетсу
12:33 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» придётся продать Фати
12:11 · Италия. Серия А
Вероятность возвращения Браима Диаса в «Реал» становится всё выше
11:46 · Испания. Ла Лига
«Бетис» ведёт продвинутые переговоры с Бельерином по трансферу на правах свободного агента
11:31 · Англия. Премьер-лига
Куртуа: «Мне посчастливилось поиграть за «Атлетико» и «Челси», но «Реал» – лучший клуб в мире»
11:26 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Перес хочет, чтобы мы всегда побеждали»
11:20 · Испания. Ла Лига
Куман подтвердил, что Депай получил травму в матче с Гибралтаром
10:27 · Испания. Ла Лига
У Себальоса много вариантов для продолжения карьеры, но игрок ждёт предложений от «Реала»
10:02 · Испания. Ла Лига
Тренерский штаб «Барселоны» не исключает, что де Йонг сыграет против «Реала»
09:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» нацелился на защитника «Спортинга»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» всерьёз рассматривает вариант с возвращением Обамеянга
09:46 · Италия. Серия А
«Барселона» уверена, что сможет продать Юмтити летом
08:48 · Испания. Ла Лига
«Реал» рискует потерять важнейшего игрока
Все новости
Рекомендуем