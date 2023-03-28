«Барселона» выдвинула важное условие Месси

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении нападающего Лионеля Месси, но есть одна проблема. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Адриан Санчес, загвоздка заключается в правилах финансового фэйр-плей.

По данным журналиста, руководство клуба дало понять 35-летнему аргентинцу, что может вернуть его только при условии существенного уменьшения заработной платы. Если Месси пойдет на условия «Барселоны», то трансфер с большой долей вероятности состоится.

Лионель - воспитанник академии «сине-гранатовых». Летом 2021 года он покинул клуб и перешел в «ПСЖ». Контракт с парижанами истекает по завершении нынешнего сезона.

Только один клуб сделал предложение Месси