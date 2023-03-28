Только один клуб сделал предложение Месси

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему размышляет над вариантами продолжения карьеры. Интерес к 35-летнему форварду проявляют клубы из МЛС и Саудовской Аравии. Также в его возвращении заинтересована каталонская «Барселона».

При этом, как отмечает портал Goal.com, на сегодняшний день Месси получил предложение лишь от одного клуба. Этим клубом является «ПСЖ». Боссы парижского гранда предложили игроку новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Лиги 1 Месси провел 23 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач.

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