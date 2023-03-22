«Барселона» придумала, как вернуть Месси

Каталонская «Барселона» начала работу по возвращению нападающего Лионеля Месси на «Камп Ноу». В настоящий момент 35-летний форвард выступает за французский «ПСЖ».

Согласно данным Todomercadoweb, руководство «сине-гранатовых» разработало план по подписанию звездного игрока. «Барселона» из-за загруженной зарплатной ведомости предложит Месси подписать контракт со снижением оклада, но при этом ему будет обещан процент от дохода клуба в случае успехов в турнирах.

Месси может присоединиться к «сине-гранатовым» летом этого года на правах свободного агента. Его контракт с «ПСЖ» истекает по завершении сезона-2022/2023.

Решение принято: Месси выбрал новый клуб