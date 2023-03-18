Решение принято: Месси выбрал новый клуб

Стало известно, где намерен продолжить карьеру нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Летом у 35-летнего аргентинца истечет контракт с парижским грандом, и он может уйти бесплатно в другую команду.

Согласно информации журналистов Footmercato, приоритетным вариантом продолжения карьеры Месси является каталонская «Барселона». Семикратный обладатель «Золотого мяча» готов рассмотреть предложение президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты.

При этом для подписания Лионеля «Барселоне» придется провести серьезную чистку заработной ведомости, чтобы позволить себе контракт аргентинца.

Месси – воспитанник «сине-гранатовых». За первую команду он выступал с 2005 по 2021 год.