Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» нацелился на защитника сборной Аргентины

08 Февраля 2023 • 06:06 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди, ныне выступающий в португальском чемпионате за лиссабонскую «Бенфику», может вернуться в европейский топ-чемпионат. У 34-летнего аргентинца есть вариант продолжения карьеры в Испании.

По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах опытного футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Трансфер Отаменди является прерогативой главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Наставник остался под впечатлением от игры соотечественника на победном чемпионате мира – 2022.

Контракт Николаса с «Бенфикой» истекает летом текущего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Атлетико Мадрид Николас Отаменди Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
06:06 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на защитника сборной Аргентины
04:38 · Испания. Ла Лига
Роналдиньо рассказал, как относится к Хави
03:43 · Испания. Ла Лига
У Симеоне появилась претензия к Депаю
03:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла «нового Луиса Суареса»
00:55 · Италия. Серия А
Итальянский топ-клуб присматривается к Диего Симеоне слухи
00:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, чувствует ли угрозу увольнения из «Реала»
00:01 · Германия. Бундеслига
Тюрам хотел перейти в «Атлетико» в январе, но клуб не смог его себе позволить
07 Февраля
23:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» определился с потенциальными сменщиками Анчелотти 1 слухи
23:11 · Англия. Премьер-лига
Романо: «МЮ» уже два года следит за Фати» 3
23:01 · Испания. Ла Лига
Ираола: «Мы движемся в правильном направлении, но я осознаю свою роль»
22:48 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мечтаю выиграть Ла Лигу»
22:40 · Испания. Ла Лига
Гави и Педри помогли Дембеле освоить испанский
22:11 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» уверены, что Бускетс останется, несмотря на щедрые предложения из Саудовской Аравии
21:54 · Испания. Ла Лига
Будущее Крооса решится в ближайшее время
21:19 · Испания. Ла Лига
Асенсио и Себальос ведут переговоры с «Реалом» по новому контракту
Все новости
Рекомендуем