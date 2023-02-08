«Атлетико» нацелился на защитника сборной Аргентины

Бывший защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди, ныне выступающий в португальском чемпионате за лиссабонскую «Бенфику», может вернуться в европейский топ-чемпионат. У 34-летнего аргентинца есть вариант продолжения карьеры в Испании.

По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах опытного футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Трансфер Отаменди является прерогативой главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Наставник остался под впечатлением от игры соотечественника на победном чемпионате мира – 2022.

Контракт Николаса с «Бенфикой» истекает летом текущего года.