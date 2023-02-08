У Симеоне появилась претензия к Депаю

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил недовольство нынешними кондициями нидерландского нападающего Месфиса Депая, перешедшего в стан «матрасников» из каталонской «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football-Espana, тренер поручил своим помощникам в индивидуальном порядке подготовить нидерландца к матчам. Несмотря на проведенные тренировки, Симеоне остался недоволен формой Мемфиса, из-за чего выпускал его лишь на замену в конце матчей.

Депай перешел в «Атлетико» этой зимой. Он заключил с мадридским топ-клубом контракт на два с половиной года.