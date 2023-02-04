Хет-трик Мильи позволил «Эльче» победить в первый раз в сезоне

Безнадёжный аутсайдер Ла Лиги, «Эльче», набравший всего 6 очков в 19 матчах, в субботу принимал «Вильярреал», который борется за зону Лиги чемпионов. «Жёлтая субмарина» в три раза чаще соперника контролировала мяч, но это ей ничего не дало. Уже на третьей минуте Пере Милья открыл счет, но соперник отыгрался стараниями Херарда Морено. На стыке таймов всё тот же Милья забил еще дважды, с пенальти.

3:1, «Эльче» выиграл первый матч в сезоне, соперник - делит пятое место.