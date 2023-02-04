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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хет-трик Мильи позволил «Эльче» победить в первый раз в сезоне

04 Февраля 2023 • 20:13 Комментировать
Эльче
3:1
Вильярреал
окончен

Безнадёжный аутсайдер Ла Лиги, «Эльче», набравший всего 6 очков в 19 матчах, в субботу принимал «Вильярреал», который борется за зону Лиги чемпионов. «Жёлтая субмарина» в три раза чаще соперника контролировала мяч, но это ей ничего не дало. Уже на третьей минуте Пере Милья открыл счет, но соперник отыгрался стараниями Херарда Морено. На стыке таймов всё тот же Милья забил еще дважды, с пенальти.

3:1, «Эльче» выиграл первый матч в сезоне, соперник - делит пятое место.

Протокол игры  
Эльче3:1Вильярреал
(1:0) Милья Пере3'  
  22'Морено Херард (1:1)
(2:1) Милья Пере45'  
(3:1) Милья Пере52'  
Бадия ЭдгарМагальян ЛисандроРоко ЭнсоПаласиос Элибельтон  20' 46' (Диего Гонсалес VII ( 46') Клерк Карлос 71' (Нтекья Ранди ( 71') Кармона Хосе Анхель  25'Гумбау Херард 87' (Верду Гонсало ( 87') Милья Пере 58' (Фидель Чавес ( 58'  85') Маскарель Омар  37'Бое ЛукасПонсе Эсекель 71' (Lautaro Blanco ( 71')
Запасные: Вернер АксельФернандес ХосанФернандес НиколасЛирола ПольГутьеррес Хосе
Рейна ПепеФойт ХуанАльбиоль РаульКуэнка Хорхе  74'Мохика ХоанКапу Этьен 63' (Тригерос Мануэль ( 63') Парехо Даниэль 79' (Ниньо Фернандо ( 79') Баэна Алехандро  60' 63' (Коклен Франсис ( 63') Чуквезе Саму 90' (Кольядо Диего ( 90') Морено ХерардПино Йереми 63' (Моралес Луис ( 63')
Запасные: Манди АиссаМорено АльбертоТеррац РамонФемения КикоАльварес Икер
04 февраля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Вильярреал Эльче
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