Хет-трик Мильи позволил «Эльче» победить в первый раз в сезоне

Безнадёжный аутсайдер Ла Лиги, «Эльче», набравший всего 6 очков в 19 матчах, в субботу принимал «Вильярреал», который борется за зону Лиги чемпионов. «Жёлтая субмарина» в три раза чаще соперника контролировала мяч, но это ей ничего не дало. Уже на третьей минуте Пере Милья открыл счет, но соперник отыгрался стараниями Херарда Морено. На стыке таймов всё тот же Милья забил еще дважды, с пенальти.
3:1, «Эльче» выиграл первый матч в сезоне, соперник - делит пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Милья Пере3'
|22'Морено Херард (1:1)
|(2:1) Милья Пере45'
|(3:1) Милья Пере52'
Бадия Эдгар•Магальян Лисандро•Роко Энсо•Паласиос Элибельтон 20'46' (Диего Гонсалес VII (46') •Клерк Карлос71' (Нтекья Ранди (71') •Кармона Хосе Анхель• 25'Гумбау Херард87' (Верду Гонсало (87') •Милья Пере58' (Фидель Чавес (58') • 85'Маскарель Омар• 37'Бое Лукас•Понсе Эсекель71' (Lautaro Blanco (71')
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль•Куэнка Хорхе• 74'Мохика Хоан•Капу Этьен63' (Тригерос Мануэль (63') •Парехо Даниэль79' (Ниньо Фернандо (79') •Баэна Алехандро 60'63' (Коклен Франсис (63') •Чуквезе Саму90' (Кольядо Диего (90') •Морено Херард•Пино Йереми63' (Моралес Луис (63')
04 февраля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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