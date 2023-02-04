Игроку «Эльче» не удавалось сделать хет-трик в Ла Лиге почти 46 лет

В матче двадцатого тура испанского чемпионата «Эльче» переиграл на своем поле «Вильярреал», и все три мяча за аутсайдера чемпионата забил Пере Милья. Дважды ему удалось отличиться с игры, и еще один раз с одиннадцатиметровой точки.

Как оказалось, Пере Милья - седьмой игрок в истории клуба, оформивший хет-трик в матче высшей лиги чемпионата Испании, но в последний раз это случилось почти 46 лет тому назад - в апреле 1977 года Марио Финаролли забил три мяча в ворота «Малаги», и его команда выиграла 3:2 в гостях.

В следующем туре «Эльче» встречается с мадридским «Реалом» - и там фарт также очень потребуется.