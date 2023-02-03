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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» и «Реал» могут провести матч Ла Лиги в Мексике – фанаты каталонцев в шоке

03 Февраля 2023 • 18:59 Комментировать

На страничке испанской Ла Лиги в социальных сетях была опубликована афиша. Похоже, матч второго круга чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» планируется провести в Мексике.

«Барселона» и «Реал» должны сыграть в Ла Лиге в марте, что и указано на афише. В комментариях шокированные поклонники «сине-гранатовых» стали выражать возмущение, ведь игра должна была пройти на «Камп Ноу».

В ближайшее время клубы и Ла Лига наверняка дадут какие-то подробные комментарии.

На текущий момент лидером чемпионата Испании является «Барселона». Каталонцы опережают второй «Реал» на пять зачётных баллов.

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Реал Мадрид Барселона
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