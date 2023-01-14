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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» в гостях одолел «Вальядолид»

14 Января 2023 • 18:31 Комментировать
Вальядолид
0:1
Райо Вальекано
окончен

«Райо Вальекано» одержал победу над «Вальядолидом» в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

На 33-й минуте первого тайма нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, но несмотря на это, гостям все равно удалось одержать победу. Автором единственного мяча в игре стал все тот же Паласон, отметившийся на 65-й минуте матча.

Протокол игры  
Вальядолид0:1Райо Вальекано
  65'Паласон Иси (0:1)
Масип ХордиФреснеда ИванХоакин ФернандесСанчес ХавьерLucas RosaСанчес Иван 61' (Малса Микаэль ( 61') Мончу Рамон  32' 61' (Агуадо Альваро ( 61') Перес Кике 83' (Эль-Ямик Джавад ( 83') Плата ГонсалоГвардиола Серхи  45' 46' (Плано Оскар ( 46') Кенеди Роберт 28' (Вайссман Шон ( 28')
Запасные: Луис ПерезРоке МесаОлаза ЛукасНарваес ХуанФеддал ЗуАсенхо СерхиоТоррес Давид
Димитриевски СтолеБалью ИванКатена АлехандроЛежён ФлорьянГарсия Франсиско IIIПаласон Иси  80'Лопес Унаи 59' (Трехо Оскар ( 59') Валентин Оскар 90' (Мумин Абдул ( 90') Комесанья Санти 76' (Сисс Пате ( 76') Гарсия Альваро РивераКамелло Серхио  75' 75' (Фалькао Радамель ( 75')
Запасные: Посо ХосеМартин АндресБебе ТьягуЭрнандес МариоPep ChavarriaЛопес ДиегоНтекья РандиСанчес Сальвадор
14 января. Стадион "Хосе Сорилья".

 

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