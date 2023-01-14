«Райо Вальекано» в гостях одолел «Вальядолид»

«Райо Вальекано» одержал победу над «Вальядолидом» в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
На 33-й минуте первого тайма нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, но несмотря на это, гостям все равно удалось одержать победу. Автором единственного мяча в игре стал все тот же Паласон, отметившийся на 65-й минуте матча.
Протокол игры
|65'Паласон Иси (0:1)
Масип Хорди•Фреснеда Иван•Хоакин Фернандес•Санчес Хавьер•Lucas Rosa•Санчес Иван61' (Малса Микаэль (61') •Мончу Рамон 32'61' (Агуадо Альваро (61') •Перес Кике83' (Эль-Ямик Джавад (83') •Плата Гонсало•Гвардиола Серхи 45'46' (Плано Оскар (46') •Кенеди Роберт28' (Вайссман Шон (28')
Димитриевски Столе•Балью Иван•Катена Алехандро•Лежён Флорьян•Гарсия Франсиско III•Паласон Иси• 80'Лопес Унаи59' (Трехо Оскар (59') •Валентин Оскар90' (Мумин Абдул (90') •Комесанья Санти76' (Сисс Пате (76') •Гарсия Альваро Ривера•Камелло Серхио 75'75' (Фалькао Радамель (75')
14 января. Стадион "Хосе Сорилья".
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