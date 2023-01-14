«Райо Вальекано» в гостях одолел «Вальядолид»

«Райо Вальекано» одержал победу над «Вальядолидом» в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

На 33-й минуте первого тайма нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, но несмотря на это, гостям все равно удалось одержать победу. Автором единственного мяча в игре стал все тот же Паласон, отметившийся на 65-й минуте матча.