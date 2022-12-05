​Мората: «В моей коллекции не хватает только Гвардиолы»

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората высказался о тренерах, с которыми он пересекался по ходу своей карьеры.

«Мне очень повезло с тренерами. Думаю, в моей коллекции не хватает только Пепа Гвардиолы. Я работал с Зиданом, Анчелотти, Моуринью, Аллегри, Конте, дель Боске, Лопетеги, Луисом Энрике, Диего Симеоне… Я взял многое у них всех, хотя сам не хочу в будущем становиться тренером», - высказался Мората, слова которого приводит AS.

В настоящий момент Альваро Мората находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира. Команда готовится к матчу против Марокко на стадии 1/8 финала, который пройдёт 6 декабря.