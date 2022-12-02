Фабрегас: «Я рекомендовал «Барселоне» Тчуамени, но клуб мог предложить максимум 40 миллионов евро»

Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас заявил, что ранее рекомендовал клубу подписать Орельена Чуамени, когда француз ещё выступал в составе «Монако». Напомним, этим летом хавбек перешёл за 80 миллионов евро в мадридский «Реал» и сразу стал футболистом основы.

«Я рекомендовал «Барселоне» Тчуамени. Команда хотела найти замену для Бускетса. Я думал, что Орельен является идеальным кандидатом, но полагаю, клуб мог предложить максимум 40 миллионов евро», – цитирует Фабрегаса Footmercato.

Напомним, что Тчуамени и Фабрегас ранее пару лет вместе выступали в составе «Монако».