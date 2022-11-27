Полузащитник Серхио Бускетс после долгих лет выступлений за «Барселону» покинет клуб следующим летом. Как сообщает COPE, по завершению сезона Бускетс станет игроком клуба «Интер Майами», выступающего в МЛС.

«Интер Майами» подпишет Серхио Бускетса как свободного агента – действующий контракт 34-летнего хавбека рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави будет пытаться сохранить Серхио Бускетса в команде ещё хотя бы на один сезон.

За плечами Серхио Бускетса 696 матчей за первую команду «Барселоны». В них хавбек забил 18 голов и отдал 42 голевых паса.