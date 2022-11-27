​Инсайдер высказался о будущем Бускетса

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса. Действующий контракт испанца с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

«Хави очень доволен Серхио Бускетсом. Он убеждён, что Бускетс сможет хорошо помогать клубу ещё один сезон, но это также зависит и от игрока. Решение будет принято в 2023 году, а не сейчас. У него есть шанс остаться ещё на год, поскольку Хави будет настаивать на этом, но у Бускетса также есть предложения из МЛС», - написал Романо в своей колонке для Caughtoffside.

Серхио Бускетсу 34 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 5 миллионов евро.