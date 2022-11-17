«Спортинг» будет готов отпустить Порро в «Реал» за 30 миллионов евро

Лиссабонский «Спортинг» будет готов отпустить своего защитника Педро Порро в мадридский «Реал» за 30 миллионов евро. По информации от Record Portugal, «сливочные» проявляют серьёзный интерес к футболисту.

Испанец выступает за «Спортинг» уже третий сезон и с тех пор смог добиться серьёзного прогресса. В нынешнем сезоне на его счету 4 результативные передачи. Ранее защитник уже выступал в Ла Лиге в составе «Жироны» и «Вальядолида».

Также футболист числился в составе «Манчестер Сити», но за три года так и не успел дебютировать за основную команду, выступая в аренде за другие клубы.

Напомним, «Реал» в данный момент идёт на втором месте в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на два очка.