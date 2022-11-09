Не так давно Карло Анчелотти сказал, что «Реал» не планирует выходить на трансферный рынок в январе, в том числе за нападающим. Если верить данным испанской газеты Sport, то рулевой мадридского гранда либо сказал журналистам неправду, либо просто передумал. По информации источника, Анчелотти в январе хочет заполучить игрока в линию нападения. О своём пожелании итальянский тренер якобы уже сообщил президенту клуба Флорентино Пересу.

Карим Бензема в последнее время испытывает проблемы со здоровьем, а «Реал» в отсутствии лидера имеет проблемы в атаке. Именно по этой причине Анчелотти хочет усилить атаку зимой.