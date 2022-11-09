«Барселона» нашла замену Бускетсу за 60 миллионов евро

Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди является трансферной целью каталонской «Барселоны». По сообщениям портала Todofichajes, в стане «сине-гранатовых» рассматривают этого игрока в качестве замены Серхио Бускетсу, который покинет клуб по завершении сезона.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро. При этом «Реал Сосьедад» рассчитывает выручить с его трансфера 60 миллионов, которые указаны в качестве клаузулы.

Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2027 года.