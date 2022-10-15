«Реал Сосьедад» официально объявил о продлении контракта с 23-летним испанским полузащитником Мартином Субименди.

Новое соглашение молодого футболиста рассчитано до лета 2027 года. Отметим, что «Барселона» планировала подписать игрока следующим летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Субименди провёл в составе своей команды девять матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.

Напомним, что после восьми проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице с 16 очками в своём активе. В Лиге Европы испанский клуб возглавляет группу E, опережая «Манчестер Юнайтед» на три балла после четырёх туров.