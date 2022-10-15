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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» продлил контракт с Субименди официально

15 Октября 2022 • 11:26 Комментировать
Сельта
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Реал Сосьедад
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16.10 15:00

«Реал Сосьедад» официально объявил о продлении контракта с 23-летним испанским полузащитником Мартином Субименди.

Новое соглашение молодого футболиста рассчитано до лета 2027 года. Отметим, что «Барселона» планировала подписать игрока следующим летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Субименди провёл в составе своей команды девять матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.  

Напомним, что после восьми проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице с 16 очками в своём активе. В Лиге Европы испанский клуб возглавляет группу E, опережая «Манчестер Юнайтед» на три балла после четырёх туров.     

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Мартин Субименди
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СЕЛЬТА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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