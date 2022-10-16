Ильяраменди прервал свою голевую засуху - не забивал более четырёх лет

В матче девятого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Сельта» принимает дома разыгравшийся «Реал Сосьедад», который выступает в одной группе с тираспольским «Шерифом» в Лиге Европы.

Счет в этом матче был открыт уже на тридцатой минуте благодаря хорошему удару полузащитника Асьера Ильяраменди из-за пределов штрафной площади. Как оказалось, это был его первый гол за более чем четыре года. В последний раз Ильяраменди забивал в ворота «Леганеса» в августе 2018 года.

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Сельтой» и «Реал Сосьедад» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.