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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ильяраменди прервал свою голевую засуху - не забивал более четырёх лет

16 Октября 2022 • 16:44 Комментировать
Сельта
1:2
Реал Сосьедад
1 2.60 X 3.25 2 2.85
2-й тайм

В матче девятого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Сельта» принимает дома разыгравшийся «Реал Сосьедад», который выступает в одной группе с тираспольским «Шерифом» в Лиге Европы.

Счет в этом матче был открыт уже на тридцатой минуте благодаря хорошему удару полузащитника Асьера Ильяраменди из-за пределов штрафной площади. Как оказалось, это был его первый гол за более чем четыре года. В последний раз Ильяраменди забивал в ворота «Леганеса» в августе 2018 года.

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Сельтой» и «Реал Сосьедад» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Реал Сосьедад Асьер Ильяраменди
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СЕЛЬТА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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Сельта Сельта
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
2
2.60 3.25 2.85
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