Джастин Клюйверт забил свой первый гол за «Валенсию»

В первом матче восьмого тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала в домашнем матче «Валенсию» и проиграла со счетом 1:2. Счет был открыт уже в первом тайме, и гол забил Джастин Клюйверт, который впервые отличился в составе «Валенсии».

Он забил свой первый гол за «Валенсию» спустя шестнадцать лет и 251 день после того, как в последний раз в испанском чемпионате отличился его отец Патрик Клюйверт, также за «Валенсию». А случилось это в январе 2006 года в игре против «Сарагосы». Тот матч закончился ничьей со счетом 2:2.

В следующем туре «Валенсия» примет в домашнем матче «Эльче», это случится 15 октября.