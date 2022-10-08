Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Джастин Клюйверт забил свой первый гол за «Валенсию»

08 Октября 2022 • 03:28 Комментировать
Осасуна
1:2
Валенсия
окончен

В первом матче восьмого тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала в домашнем матче «Валенсию» и проиграла со счетом 1:2. Счет был открыт уже в первом тайме, и гол забил Джастин Клюйверт, который впервые отличился в составе «Валенсии».

Он забил свой первый гол за «Валенсию» спустя шестнадцать лет и 251 день после того, как в последний раз в испанском чемпионате отличился его отец Патрик Клюйверт, также за «Валенсию». А случилось это в январе 2006 года в игре против «Сарагосы». Тот матч закончился ничьей со счетом 2:2.  

В следующем туре «Валенсия» примет в домашнем матче «Эльче», это случится 15 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Осасуна Джастин Клюйверт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Валенсия Валенсия
1
2
2.52 3.15 3.00
Видео
08.10.22 в 15:00
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.70 3.15 2.85
Видео
08.10.22 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.48 4.50 7.20
Видео
08.10.22 в 19:30
Севилья Севилья
Атлетик Б Атлетик Б
2.70 3.25 2.80
Видео
08.10.22 в 22:00
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.20 4.30 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
03:57 · Испания. Сегунда
Невероятная статистика «Бургоса» в Сегунде - 2 забитых мяча, ноль пропущенных в 8 матчах и 12 очков
03:28 · Испания. Ла Лига
Джастин Клюйверт забил свой первый гол за «Валенсию»
00:32 · Италия. Серия А
Алехандро Бальде может перейти в «Интер»
07 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» и «Валенсия»: три гола, три удаления и два промаха с пенальти
23:44 · Испания. Ла Лига
Испанское издание заплатит Пересу штраф в размере 1 евро
22:55 · Англия. Премьер-лига
Технический спонсор «Реала» - самый щедрый в Европе
22:37 · Испания. Ла Лига
Педри: «Хави вселил в меня уверенность»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Беллингем выберет «Реал»
22:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико» окончательно согласовали переход Гризманна
21:41 · Испания. Ла Лига
​«Хетафе» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 8 октября 2022
21:32 · Германия. Бундеслига
«Реал» видит в Беллингеме нового лидера полузащиты 1
21:31 · Испания. Ла Лига
Пике может перейти в клуб, которым он владеет 2 слухи
21:23 · Англия. Премьер-лига
Ауа рассказал, почему сорвался его переход в клубы АПЛ и Ла Лиги
20:19 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг сможет сыграть в ближайшем матче «Барселоны»
20:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о том, что Кроос может завершить карьеру следующим летом
Все новости
Рекомендуем