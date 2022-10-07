«Осасуна» и «Валенсия»: три гола, три удаления и два промаха с пенальти

Середняки Ла Лиги, «Осасуна» и «Валенсия», дали резвый старт восьмому туру. Игра получилась событийной, и гости воплотили свой перевес в два гола Джастина Клюйверта и Муктара Дьякаби. Стороны обменялись промахами с 11-метровой отметки Эсекьеля Авилы и Эдинсона Кавани, а Унаи Гарсия подвел хозяев удалением на 69-й минуте. В компенсированное время судья уравнял составы, Дарко Брашанац отыграл один гол, а его команда осталась вдевятером после грубости от Рубена Пеньи - 1:2.

В итоге у команд по 13 очков и пятое место.