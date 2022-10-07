«Осасуна» и «Валенсия»: три гола, три удаления и два промаха с пенальти

Середняки Ла Лиги, «Осасуна» и «Валенсия», дали резвый старт восьмому туру. Игра получилась событийной, и гости воплотили свой перевес в два гола Джастина Клюйверта и Муктара Дьякаби. Стороны обменялись промахами с 11-метровой отметки Эсекьеля Авилы и Эдинсона Кавани, а Унаи Гарсия подвел хозяев удалением на 69-й минуте. В компенсированное время судья уравнял составы, Дарко Брашанац отыграл один гол, а его команда осталась вдевятером после грубости от Рубена Пеньи - 1:2.
В итоге у команд по 13 очков и пятое место.
Протокол игры
|28'Клюйверт Джастин (0:1)
|54'Дьякаби Муктар (0:2)
|(1:2) Брашанац Дарко90'
Эррера Серхио•Видаль Начо46' (Санчес Мануэль (46') •Унаи Гарсия• 69'Эрнандес Аридане46' (Пенья Рубен (46') •Круз Хуан•Торро Лукас•Монкайола Хон•Абдессамад Эззалзули72' (Брашанац Дарко (72') • 83'Орос Аймар63' (Гарсия Рубен (63') •Гомес Мойсес53' (Авила Эсекьель (53') •Кике Гарсия
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Джюмарт Эрай• 79'Дьякаби Муктар 84' 90'86' (Габриэль Паулиста (86') •Гайя Хосе•Алмейда Андре IV•Гильямон Уго 38'62' (Муса Юнус (62') • 73'Мориба Илайкс 57'74' (Дуро Уго (74') •Клюйверт Джастин74' (Фулкье Димитри (74') •Кавани Эдинсон74' (Лато Тони (74') •Лино Сэмуел
07 октября. Стадион "Эль-Садар".
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