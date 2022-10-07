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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» и «Валенсия»: три гола, три удаления и два промаха с пенальти

07 Октября 2022 • 23:57 Комментировать
Осасуна
1:2
Валенсия
окончен

Середняки Ла Лиги, «Осасуна» и «Валенсия», дали резвый старт восьмому туру. Игра получилась событийной, и гости воплотили свой перевес в два гола Джастина Клюйверта и Муктара Дьякаби. Стороны обменялись промахами с 11-метровой отметки Эсекьеля Авилы и Эдинсона Кавани, а Унаи Гарсия подвел хозяев удалением на 69-й минуте. В компенсированное время судья уравнял составы, Дарко Брашанац отыграл один гол, а его команда осталась вдевятером после грубости от Рубена Пеньи - 1:2.

В итоге у команд по 13 очков и пятое место.

Протокол игры  
Осасуна1:2Валенсия
  28'Клюйверт Джастин (0:1)
  54'Дьякаби Муктар (0:2)
(1:2) Брашанац Дарко90'  
Эррера СерхиоВидаль Начо 46' (Санчес Мануэль ( 46') Унаи Гарсия  69'Эрнандес Аридане 46' (Пенья Рубен ( 46') Круз ХуанТорро ЛукасМонкайола ХонАбдессамад Эззалзули 72' (Брашанац Дарко ( 72'  83') Орос Аймар 63' (Гарсия Рубен ( 63') Гомес Мойсес 53' (Авила Эсекьель ( 53') Кике Гарсия
Запасные: Будимир АнтеХуан Перес IIТоррес РобертоАйтор ФернандесИбаньес ПаблоЭррандо ХорхеБарха Энрике
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриДжюмарт Эрай  79'Дьякаби Муктар  84'  90' 86' (Габриэль Паулиста ( 86') Гайя ХосеАлмейда Андре IVГильямон Уго  38' 62' (Муса Юнус ( 62'  73') Мориба Илайкс  57' 74' (Дуро Уго ( 74') Клюйверт Джастин 74' (Фулкье Димитри ( 74') Кавани Эдинсон 74' (Лато Тони ( 74') Лино Сэмуел
Запасные: Васкес ХесусFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианОзкаджар Дженк
07 октября. Стадион "Эль-Садар".

 

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