​В МЛС ожидают возвращения Месси в «Барселону»

Лионеля Месси в последние годы слухи не раз связывали с переездом в МЛС. Впрочем, американские клубы на сегодняшний день не планируют активно бороться за звёздного аргентинца. Как сообщает El Chiringuito, представители МЛС считают, что в следующем году Месси вернётся в ряды «Барселоны».

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023. В трудовом договоре есть опция возможного продления ещё на один год, но для её активации нужно согласие футболиста.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что «ПСЖ» сделал Лионелю Месси предложение о новом контракте.