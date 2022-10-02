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Чемпионат Испании. Ла Лига

Женская «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 7:0

02 Октября 2022 • 04:49 Комментировать

В женской Ла Лиге сезон начался попозже, чем в мужской, в эти выходные там проходят матчи третьего тура. И календарь свел команды «Барселоны» и «Реала» именно сейчас, в третьем туре. Однако борьбы там не получилась - «Барселона», в прошлом сезоне выигравшая все до единого матчи, и сейчас оказалась на голову выше, забив сопернику семь мячей.

Правда, по первому часу игры разгромом не пахло - до 60-й минуты «Барселона» забила лишь один гол. Но затем в промежуток в восемнадцать минут были забиты сразу шесть голов - и женский «эль класико» закончился с унизительным для девушек «Реала» счетом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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02.10  17:15 Сельта ... Бетис 2.48 3.30 3.00
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02.10  22:00 Реал Мадрид ... Осасуна 1.38 5.40 7.80
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